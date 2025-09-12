Миграционная ситуация в европейской стране привела к росту детской преступности

Родители боятся оставлять детей даже в группах продленного дня. Вербовка начинается с малых лет, постепенно поручения становятся все серьезнее. Чистокровный швед Эрик Карлссон получил восемь лет тюрьмы за убийство 34-летнего бармена из Азербайджана — 17-летний юноша, страдая от недостатка внимания, начал употреблять марихуану и признался дилеру в желании стать киллером. Ему поручили убить любого человека в районе контроля соперничающей группировки, просто похожего на лидера банды. Подросток испугался, но отказаться не смог.