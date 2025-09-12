Смертельное ДТП на Бугринском мосту: столкнулись четыре машины в Новосибирске

Водитель Toyota Vista столкнулся с КамАЗом, после чего вышел выставить знак аварийной остановки. В этот момент его сбил проезжавший мимо Toyota Crown, который затем врезался в первую машину. От удара Toyota Vista вылетела на встречную полосу и столкнулась с Nissan.
Смертельное ДТП произошло сегодня утром, 12 сентября 2025 года, в 07:15 в Кировском районе Новосибирска, о чём сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирской области.
Авария произошла на дамбе Бугринского моста, где 49-летний водитель автомобиля «Тойота Виста» ехал со стороны улицы Ватутина в направлении Большевистской. Возле дома 2/1 по улице Аникина случилось первое столкновение с грузовиком «Камаз», двигавшимся в том же направлении.
После аварии водитель «Тойоты Виста» вышел на дорогу, чтобы установить знак аварийной остановки. В этот момент на него наехал автомобиль «Тойота Кроун», следовавший за грузовиком. Тот же «Кроун» затем врезался в стоявшую «Тойоту Виста».
«Тойота Виста» улетела на левой полосе движения, где столкнулась с автомобилем «Ниссан».
В результате ДТП водитель «Тойоты Виста» скончался.