В Красноярском крае работницу почты обвинили в присвоении 2 млн рублей

Оперативники экономической безопасности выявили факт присвоения работницей почтового отделения в поселке Балахта 2 млн рублей. Женщина с января по май 2025 года с использованием служебного положения присваивала вверенные ей денежные средства. Она брала у клиентов деньги за услуги, не внося их в кассу.