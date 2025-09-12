В Красноярском крае работницу почты обвинили в присвоении 2 млн рублей

В Красноярском крае сотрудница почты присвоила два миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном МВД.
Оперативники экономической безопасности выявили факт присвоения работницей почтового отделения в поселке Балахта 2 млн рублей. Женщина с января по май 2025 года с использованием служебного положения присваивала вверенные ей денежные средства. Она брала у клиентов деньги за услуги, не внося их в кассу.
На подозреваемую завели уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Как уточнили в МВД, деньги она успела потратить.