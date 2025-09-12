Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае работницу почты обвинили в присвоении 2 млн рублей

Деньги женщина успела потратить.

В Красноярском крае сотрудница почты присвоила два миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном МВД.

Оперативники экономической безопасности выявили факт присвоения работницей почтового отделения в поселке Балахта 2 млн рублей. Женщина с января по май 2025 года с использованием служебного положения присваивала вверенные ей денежные средства. Она брала у клиентов деньги за услуги, не внося их в кассу.

На подозреваемую завели уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Как уточнили в МВД, деньги она успела потратить.