Судно полыхает в порту Приморск после массированной украинской атаки

Порт Приморска загорелся из-за падения БПЛА (фото из архива).
В порту Приморск Ленинградской области вспыхнул пожар на одном из судов после массированной атаки беспилотников, совершенной со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«В порту Приморск ликвидировано открытое горение на судне», — написал глава области в своем официальном telegram-канале. Опасности наводнения и утечки нефтепродуктов не наблюдается. Причиной возгорания стала атака БПЛА, в ходе которой части сбитых дронов и их обломки упали в различных районах региона.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силами ПВО в регионе было ликвидировано более 30 беспилотников ВСУ. Мероприятия по обеспечению безопасности продолжаются. По предварительной информации, жертв и разрушений зафиксировано не было.