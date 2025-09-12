Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар произошел на судне в порту Приморск после атаки беспилотников ВСУ

Около 30 украинских беспилотников уничтожили над Ленинградской областью, пожар ликвидируют на одном из судов в порту Приморск. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Около 30 украинских беспилотников уничтожили над Ленинградской областью, пожар ликвидируют на одном из судов в порту Приморск. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

— Силами и средствами противовоздушной обороны над Ленинградской областью было ликвидировано более 30 дронов. В порту Приморск тушат пожар на одном из судов. Сработала система пожаротушения. Отражение атаки БПЛА продолжается, — написал он в Telegram-канале.

Зафиксировано падение обломков беспилотников во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также — вне населенных пунктов в Ломоносовском районе, уточнил глава области.

По его словам, никто не пострадал.

До этого Дрозденко передал, что около 20 украинских беспилотников уничтожили в Ленинградской области. Обломки дронов упали в Тосно на улицах Промышленная и Чехова. Места падения оцепили, возгораний и пострадавших нет.

В радиусе 100 километров от аэропорта Пулково ввели план «Ковер», атаку дронов отражает шестая армия ПВО, ранее сообщал губернатор Ленобласти.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше