Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На севере Красноярского края горит 222 гектара леса

Очаги возгораний зафиксировали в Эвенкийском лесничестве.

Источник: лесопожарный центр Красноярского края

На утро 12 сентября в Красноярском крае действуют два лесных пожара на площади 222 га — тайга горит в Эвенкийском лесничестве. Очаги возгораний зафиксировали в труднодоступной удаленной местности.

Как сообщили специалисты регионального лесопожарного центра, ситуация находится под контролем, угрозы населенным пунктам нет.

— В охране лесов от пожаров принимают участие 170 специалистов, задействованы 34 единицы техники. На авиапатрулирование, доставку сил и средств запланировано 19 воздушное судно, — добавили в учреждении.

Жителям нужно быть предельно бдительными и внимательными при обращении с огнем. Нарушителям требований пожарной безопасности грозит как административная, так и уголовная ответственность.

При обнаружении возгорания в тайге необходимо звонить по телефону: 8−800−100−94−00.