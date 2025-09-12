На севере Красноярского края горит 222 гектара леса

На утро 12 сентября в Красноярском крае действуют два лесных пожара на площади 222 га — тайга горит в Эвенкийском лесничестве. Очаги возгораний зафиксировали в труднодоступной удаленной местности.
Как сообщили специалисты регионального лесопожарного центра, ситуация находится под контролем, угрозы населенным пунктам нет.
— В охране лесов от пожаров принимают участие 170 специалистов, задействованы 34 единицы техники. На авиапатрулирование, доставку сил и средств запланировано 19 воздушное судно, — добавили в учреждении.
Жителям нужно быть предельно бдительными и внимательными при обращении с огнем. Нарушителям требований пожарной безопасности грозит как административная, так и уголовная ответственность.
При обнаружении возгорания в тайге необходимо звонить по телефону: 8−800−100−94−00.