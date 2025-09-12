Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Порт Приморска загорелся из-за атаки БПЛА

Пожар вспыхнул в порту Приморска под утро 12 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотники ВСУ ночью 12 сентября попытались нанести удары по Ленинградской области и Петербургу. В результате падения обломков БПЛА в порту Приморска произошел пожар. Горение удалось оперативно ликвидировать, пишет губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его словам, на объекте сработала система пожаротушения. Пламя не распространилось на соседние постройки. Кроме того, обломки БПЛА упали во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино.

«В порту Приморск ликвидировано открытое горение на судне. Угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет», — оповестил Александр Дрозденко.

По предварительным данным, всего ликвидировано более 30 БПЛА над Ленинградской областью. Силы ПВО продолжают сбивать украинские дроны, подытожил губернатор.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше