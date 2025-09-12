Порт Приморска загорелся из-за атаки БПЛА

Беспилотники ВСУ ночью 12 сентября попытались нанести удары по Ленинградской области и Петербургу. В результате падения обломков БПЛА в порту Приморска произошел пожар. Горение удалось оперативно ликвидировать, пишет губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По его словам, на объекте сработала система пожаротушения. Пламя не распространилось на соседние постройки. Кроме того, обломки БПЛА упали во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино.
«В порту Приморск ликвидировано открытое горение на судне. Угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет», — оповестил Александр Дрозденко.
По предварительным данным, всего ликвидировано более 30 БПЛА над Ленинградской областью. Силы ПВО продолжают сбивать украинские дроны, подытожил губернатор.