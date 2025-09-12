Два авто врезались лоб в лоб на трассе «Чита — Хабаровск», есть погибшая

На федеральной трассе «Амур» в Еврейской автономной области произошло ДТП с погибшей. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Авария зафиксирована сегодня на 847-м километре автодороги «Чита — Хабаровск» в районе поселка Лондоко. По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail года рождения выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с другим транспортным средством.
Как установлено предварительно, причиной происшествия стали неблагоприятные погодные условия, которые мужчина не учел при управлении автомобилем. В результате маневра водитель не справился с управлением, что привело к столкновению.
От полученных травм на месте происшествия скончалась пассажирка Nissan — 47-летняя женщина, находившаяся на переднем сиденье. Водители и другие участники аварии получили медицинскую помощь.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства ДТП уточняются.