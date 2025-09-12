Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области частный дом получил повреждения после ночной атаки БПЛА

В Ростовской области ночью отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

Глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале сообщил, что что в Багаевском районе в ночь на пятницу, 12 сентября, беспилотники повредили частный дом, два автомобиля и уличную газовую трубу. — Ее повреждения оперативно было устранено, — уточнил Юрий Борисович.

Также он подчеркнул, что воздушную атаку удалось отразить еще в дух регионах — в Волгодонске и Каменском районе. Люди не пострадали.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше