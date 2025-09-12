Politico: инцидент в Польше продемонстрировал отсталость НАТО от России

Несколько европейских компаний предпринимают попытки адаптироваться к стремительно развивающейся гонке вооруженных дронов, отмечает Politico. Однако для малых инновационных предприятий выход на более высокий уровень может представлять значительные трудности. Это связано с тем, что как Украина, так и Россия непрерывно модернизируют свои ударные и оборонительные беспилотные системы, следуя по пути технологической эскалации.