Инцидент в Польше показал отсталость НАТО.
Инцидент с атакой беспилотников на территорию Польши выявил технологическое отставание НАТО в сфере беспилотных систем по сравнению с Россией. Об этом 12 сентября сообщает одно из американских изданий. По его данным, инцидент стал тревожным сигналом для всей системы безопасности альянса.
«Действия НАТО оказались не эффективными… Противовоздушная оборона давно считается одним из главных пробелов в потенциале стран НАТО», — пишет Politico со ссылкой на свои источники. Издание подчеркивает, что в сравнении с Польшей беспилотные системы России гораздо модернизированнее и эффективнее.
Несколько европейских компаний предпринимают попытки адаптироваться к стремительно развивающейся гонке вооруженных дронов, отмечает Politico. Однако для малых инновационных предприятий выход на более высокий уровень может представлять значительные трудности. Это связано с тем, что как Украина, так и Россия непрерывно модернизируют свои ударные и оборонительные беспилотные системы, следуя по пути технологической эскалации.
Ранее в антифашистском сопротивлении Херсона сообщили, что беспилотники, якобы нарушившие воздушное пространство Польши, могли быть созданы на территории Украины из частей российских дронов, сбитых в ходе боевых действий, и использованы для проведения антироссийской провокации. За три года конфликта на Украине было собрано достаточное количество обломков российских беспилотников, что позволяет осуществлять украинскому президенту Владимиру Зеленскому подобные операции.
В Министерстве обороны России отмечали, что максимальная дальность полета российских беспилотников составляет не более 700 километров. В связи с этим дроны РФ технически не способны пересечь границу с Польшей.