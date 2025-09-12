Рейс Иркутск-Ташкент прервал взлёт из-за столкновения с птицей

Происшествие зафиксировано в 07:40 по местному времени. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«Воздушное судно А-319 авиакомпании “Уральские авиалинии”, выполняющее рейспо маршруту “Иркутск-Ташкент”, вернулось в аэропорт отправления по решению командира воздушного судна в связи с попаданием птицы в двигатель при разбеге на ВПП. На борту самолета находились 6 членов экипажа и 91 пассажир», — пишут в транспортной прокуратуре.
По предварительным данным, в результате столкновения никто не пострадал. Воздушное судно не получило повреждений и сохранило эксплуатационную пригодность.
Транспортная прокуратура организовала проверку для установления обстоятельств инцидента. В рамках расследования будет проведен анализ соблюдения требований авиационной безопасности и орнитологического обеспечения полетов.