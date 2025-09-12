Рейс Иркутск-Ташкент прервал взлёт из-за столкновения с птицей

«Воздушное судно А-319 авиакомпании “Уральские авиалинии”, выполняющее рейспо маршруту “Иркутск-Ташкент”, вернулось в аэропорт отправления по решению командира воздушного судна в связи с попаданием птицы в двигатель при разбеге на ВПП. На борту самолета находились 6 членов экипажа и 91 пассажир», — пишут в транспортной прокуратуре.