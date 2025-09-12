Ричмонд
В Братском районе медведь напал на коров и загрыз поросенка

В Братском районе и Усть-Илимском округе продолжают фиксировать выходы медведей к населенным пунктам. В некоторых случаях отмечены нападения хищников на сельхозживотных. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МВД России по Приангарью.

Источник: администрация Братского района

В Братском районе в трех километрах от села Калтук медведь напал на двух коров, которые находились на свободном выпасе. Одна из них погибла. О происшествии в полицию сообщил местный житель.

Второй случай произошел в поселке Чистяково того же района. Там медведь проник на территорию приусадебного участка, где загрыз поросенка, — говорится в сообщении полиции.

Еще один случай выхода медведя к людям зафиксировали в Усть-Илимском муниципальном округе. Там крупный хищник вышел к дачникам садоводства «Гидростроитель» и «демонстрировал агрессивное поведение», сообщает полиция.

Никто из людей в результате выхода медведей к населенным пунктам не пострадал.

Ранее сообщалось, что за первые 9 дней сентября в Братском районе было ликвидировано 10 медведей, которые вышли к населенным пунктам, в Усть-Илимском округе — 5.