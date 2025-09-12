Временные ограничения ввели в четырех российских аэропортах

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в четырех российских аэропортах, в том числе в петербургском Пулково. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
По его словам, работу приостановили в авиагаванях городов Иваново, Пскова, Ярославля, а также в Пулково.
— Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда, — добавил он.
Кроме того, в аэропорту Храброво могут произойти корректировки в расписании рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в публикации.
26 августа авиакомпания «Аэрофлот» также вынуждено скорректировала расписание ряда рейсов путем переносов, отмены и объединения из-за ограничений в аэропортах.
24 августа пассажирам аэропорта Пулково приходилось спать на ковриках, скамейках и стульях из-за введенных авиагаванью ограничений на вылет.