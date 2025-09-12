На Бугринском мосту в Новосибирске погиб водитель в ДТП

Около 07:15 на Бугринском мосту 49-летний водитель Toyota Vista, двигаясь со стороны улицы Ватутина в сторону Большевистской, столкнулся с попутным КамАЗом. После аварии мужчина вышел на дорогу, чтобы выставить знак аварийной остановки, однако в этот момент его сбил автомобиль Toyota Crown, следовавший в том же направлении.