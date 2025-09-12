Ричмонд
На Бугринском мосту в Новосибирске погиб водитель в ДТП

По предварительным данным, утром 12 сентября 2025 года в Кировском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирска.

Около 07:15 на Бугринском мосту 49-летний водитель Toyota Vista, двигаясь со стороны улицы Ватутина в сторону Большевистской, столкнулся с попутным КамАЗом. После аварии мужчина вышел на дорогу, чтобы выставить знак аварийной остановки, однако в этот момент его сбил автомобиль Toyota Crown, следовавший в том же направлении.

Затем Toyota Crown врезалась в стоявшую Vista, которую отбросило на соседнюю полосу, где она столкнулась с автомобилем Nissan.

В результате происшествия водитель Toyota Vista скончался от полученных травм.