Стало известно о ликвидации горения на судне после атаки дронов в Приморске

Возгорание на судне, произошедшее в порту Приморск, было ликвидировано, опасности затопления и выброса нефтепродуктов нет, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Как сообщалось ранее, в порту Приморск на одном из судов произошло возгорание, ставшее следствием массированного налета беспилотных летательных аппаратов на Ленинградскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.
По словам главы Ленобласти, в общей сложности силами противовоздушной обороны над регионом было уничтожено более 30 беспилотных летательных аппаратов. Губернатор уточнил, что падение обломков сбитых дронов было зафиксировано во Всеволожске, Тосно, населенных пунктах Покровское и Узмино, а также в Ломоносовском районе. Дрозденко подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал.
Массированный налет БПЛА вызвал серьезные нарушения в работе гражданской авиации. Из-за атаки в петербургском аэропорту Пулково были отложены и аннулированы свыше 50 рейсов, как следует из информации онлайн-табло воздушной гавани.
