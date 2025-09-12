Ричмонд
Стало известно о ликвидации горения на судне после атаки дронов в Приморске

Возгорание на судне, произошедшее в порту Приморск, было ликвидировано, опасности затопления и выброса нефтепродуктов нет, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как сообщалось ранее, в порту Приморск на одном из судов произошло возгорание, ставшее следствием массированного налета беспилотных летательных аппаратов на Ленинградскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

По словам главы Ленобласти, в общей сложности силами противовоздушной обороны над регионом было уничтожено более 30 беспилотных летательных аппаратов. Губернатор уточнил, что падение обломков сбитых дронов было зафиксировано во Всеволожске, Тосно, населенных пунктах Покровское и Узмино, а также в Ломоносовском районе. Дрозденко подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал.

Массированный налет БПЛА вызвал серьезные нарушения в работе гражданской авиации. Из-за атаки в петербургском аэропорту Пулково были отложены и аннулированы свыше 50 рейсов, как следует из информации онлайн-табло воздушной гавани.

Читайте также: Стало известно об ограничении регистрации на внутренние рейсы в Пулково.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше