Япония сделала одно исключение из санкций против России из соображений безопасности

Ранее правительство Японии сообщило о введении очередного пакета санкций в отношении России. Под новые ограничения попали 14 граждан РФ, а также 48 российских предприятий и организаций. Кроме того, экспорт определенных товаров в адрес двух российских компаний теперь также подпадает под запрет. Помимо этого, японские власти приняли решение снизить предельный уровень цен на импорт российской сырой нефти, реализуемой по стоимости выше установленного лимита.