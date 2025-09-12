Ричмонд
ФСБ выявила в Хабаровске спонсоров международных террористов

Мигранты из Средней Азии переводили боевикам заработанные в России деньги.

Источник: УФСБ РФ по Хабаровскому краю

Сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю остановили незаконную деятельность иностранцев из Средней Азии, которые финансировали терроризм. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что задержанные, проживая в Хабаровске, добровольно переводили деньги на нужды международной террористической организации, запрещённой в России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

При обысках у подозреваемых нашли телефоны и документы, подтвердившие данные сотрудников Федеральной службы безопасности о преступной деятельности мигрантов. Начато расследование уголовного дела, связанного с финансированием терроризма, им занимается специальная группа следователей из ФСБ России в Хабаровском крае.

Напомним, весной этого года в Хабаровске за пропаганду и финансирование терроризма осужден 49-летний горожанин. Как установил суд, с июля 2021 по март 2023 года гражданин многократно переводил деньги запрещенной в России организации, представляющей угрозу для безопасности страны. Пригоыор — 14 лет колонии строгого режима.