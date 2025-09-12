ФСБ выявила в Хабаровске спонсоров международных террористов

Напомним, весной этого года в Хабаровске за пропаганду и финансирование терроризма осужден 49-летний горожанин. Как установил суд, с июля 2021 по март 2023 года гражданин многократно переводил деньги запрещенной в России организации, представляющей угрозу для безопасности страны. Пригоыор — 14 лет колонии строгого режима.