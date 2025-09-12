Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили 221 вражеский дрон над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь сбили 221 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщили в Минобороны РФ.

Так, 85 беспилотников ликвидировали над территорией Брянской области, еще 42 — над Смоленской областью, 28 — над Ленинградской областью.

Кроме того, 18 дронов уничтожили над территорией Калужской области, 14 — над Новгородской областью и по девять — над Орловской областью и Московским регионом.

Также семь БПЛА зафиксировали над Белгородской областью, по три — над территорией Ростовской и Тверской областей, по одному — над Псковской, Тульской и Курской областями, добавили в Telegram-канале ведомства.

До этого глава Ленинградской области Александр Дрозденко передал, что обломки дронов упали в Тосно на улицах Промышленная и Чехова. Места падения оцепили, возгораний и пострадавших нет.

В радиусе 100 километров от аэропорта Пулково ввели план «Ковер», атаку дронов отражает шестая армия ПВО.

