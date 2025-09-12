Появилось жуткое видео тарана пешеходов на обочине в Омске

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Mark II, мужчина 1989 г. р., двигаясь по ул. Авиационной, в районе строения № 8 при завершении маневра обгона не справился с управлением и выехал на обочину с правой стороны проезжей части, где допустил наезд на двух пешеходов. После чего столкнулся со стоящими автомобилями ВАЗ-1111 и Ford Focus», — передает ведомство.