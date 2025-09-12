Пьяного водителя грузовика задержали на трассе в Челябинской области

Все произошло на 80 километре дороги Магнитогорск — Кизильское — Сибай.
Там экипаж ДПС остановил для проверки документов грузовой автомобиль Howo, за рулем был 52-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения.
«Сотрудники Госавтоинспекции предложили водителю пройти освидетельствование, на что он ответил согласием. Алкотестер высветил 0,454 мг/л при допустимой норме 0,16 мг/л», — говорится в комментарии.
Транспортное средство принадлежит организации, выполняющей работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог.
Мужчина привлечен к ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управлением ТС в состоянии опьянения), части 1 статьи 11.23 КоАП РФ (управление грузовым ТС без тахографа).
К ответственности также привлекли и должностное лицо предприятия, допустившее водителя к управлению грузовым транспортным средством в состоянии опьянения, а также не прошедшим техосмотр.