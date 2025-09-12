Избил до смерти: жителя Исилькуля Омской области осудят за убийство жены

Приехавшие по вызову врачи скорой помощи констатировали смерть потерпевшей. По инициативе следствия ревнивца заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением уже направили в суд для рассмотрения. Мужчина может сесть в тюрьму на срок до 15 лет.