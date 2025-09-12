Избил до смерти: жителя Исилькуля Омской области осудят за убийство жены

СУ СК России по Омской области расследовал уголовное дело против 33-летнего жителя Исилькуля. Его обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ. 12 сентября в ведомстве рассказали, что фигурант предположительно избил до смерти свою 29-летнюю супругу.
По данным следствия, 21 июня днем в квартире дома на улице Деповская обвиняемый напал с кулаками на жену из-за ревности. Многочисленные телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Женщина погибла. После совершения преступления мужчина сообщил о случившемся родственнику.
Приехавшие по вызову врачи скорой помощи констатировали смерть потерпевшей. По инициативе следствия ревнивца заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением уже направили в суд для рассмотрения. Мужчина может сесть в тюрьму на срок до 15 лет.
