Россия и Беларусь начали совместные учения «Запад-2025». Видео

Стартовали военные учения «Запад-2025».

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2025» началось 12 сентября на территории двух стран, сообщили в Минобороны РФ. Маневры станут финальным этапом подготовки армий в этом году, их основная цель — совершенствование взаимодействия и полевой выучки региональных и коалиционных группировок войск для обеспечения безопасности Союзного государства.

«12 сентября стартовало совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации “Запад-2025”. Данное учение является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году», — заявили URA.RU в российском ведомстве.

В рамках учения предусмотрена отработка вопросов управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск с целью противодействия агрессивным действиям в отношении Союзного государства. Особое внимание будет уделено разработке различных сценариев совместных мер по нейтрализации возникающих угроз и обеспечению стабильности на государственных рубежах.

В ходе первого этапа стратегического командно-штабного учения участники сосредоточатся на совершенствовании механизмов управления формированиями и воинскими частями при отражении агрессии, организации взаимодействия между структурами и комплексном обеспечении выполнения поставленных задач. Второй этап будет посвящен вопросам командования войсками в процессе восстановления территориальной целостности Союзного государства и нанесения поражения противнику.

Для практической отработки взаимодействия в составе коалиционных сил к учениям приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты государств — членов ОДКБ, ШОС, а также других стран-партнеров. Практические мероприятия с участием войск пройдут на полигонах Республики Беларусь и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что проводимые учения Беларуси и РФ носят плановый характер и не направлены против каких-либо государств. Основная цель маневров заключается в отработке действий войск с целью укрепления военной безопасности Союзного государства, передает RT. Учения будут проходить до 16 сентября. К участию в маневрах готовятся не только Москва и Минск, но также ряд европейских стран.

