Россия и Беларусь начали совместные учения «Запад-2025». Видео

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что проводимые учения Беларуси и РФ носят плановый характер и не направлены против каких-либо государств. Основная цель маневров заключается в отработке действий войск с целью укрепления военной безопасности Союзного государства, передает RT. Учения будут проходить до 16 сентября. К участию в маневрах готовятся не только Москва и Минск, но также ряд европейских стран.