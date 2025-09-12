Пенсионерка из Братска перевела мошенникам более 10 млн рублей

По словам 57-летней женщины, об инвестиционной компании она узнала от знакомого. Затем в мессенджере с ней связался якобы сотрудник биржи. Он создал для нее фальшивый личный кабинет, где она могла следить за растущей прибылью. В первые дни ее «инвестиционный портфель» демонстрировал высокую доходность, что заставило женщину поверить мошеннику. Лжеброкер даже переводил небольшие суммы в 30−40 тысяч рублей на счет мужа потерпевшей. После этого он начал рекомендовать вкладывать более крупные суммы. Злоумышленник не только давал финансовые советы, но и обсуждал с женщиной личные темы, рассказывая о своих собственных денежных проблемах.