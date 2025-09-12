Пенсионерка из Братска перевела мошенникам более 10 млн рублей

Жительница Братска лишилась десяти миллионов рублей, поверив мошеннику, выдававшему себя за брокера. Она перевела ему все свои сбережения, взяла кредиты под залог двух квартир и машины, а также заняла деньги у родственников и знакомых.
По словам 57-летней женщины, об инвестиционной компании она узнала от знакомого. Затем в мессенджере с ней связался якобы сотрудник биржи. Он создал для нее фальшивый личный кабинет, где она могла следить за растущей прибылью. В первые дни ее «инвестиционный портфель» демонстрировал высокую доходность, что заставило женщину поверить мошеннику. Лжеброкер даже переводил небольшие суммы в 30−40 тысяч рублей на счет мужа потерпевшей. После этого он начал рекомендовать вкладывать более крупные суммы. Злоумышленник не только давал финансовые советы, но и обсуждал с женщиной личные темы, рассказывая о своих собственных денежных проблемах.
«Проблемы начались, когда я неправильно ввела данные в приложении, поэтому у меня не возникло подозрений о мошенничестве. После этого деньги на счете заблокировали. Звонивший всегда был вежлив, переживал, что средства заблокированы, пытался решить этот вопрос. Также он рассказывал о своей семье, помогал мне, переводил деньги», — отметила потерпевшая.
Далее преступник снова попросил ее внести деньги, чтобы разблокировать и вывести всю сумму со счета. Он также убедил ее использовать доверенное лицо и приехать для этого в Иркутск. Женщина уговорила своего супруга взять еще один кредит и перевести деньги мошенникам. После этого в мессенджере она получила сообщение о том, что руководство инвестиционной компании проводит проверку. Именно тогда ее муж понял, что их обманывают, и обратился в полицию.
«Сначала вложения приносили доход, поэтому я был рад, что супруга успешно занимается инвестированием. Потом я удивился, что требуется большая сумма денег для того, чтобы вывести деньги со счета. Я ей сказал, что это мошенничество. Я захотел поддержать ее и взял кредит для того, чтобы перечислить деньги мошенникам», — рассказал супруг потерпевшей.
В настоящее время следователь возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — мошенничество, совершенное в особо крупном размере.