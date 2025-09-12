Ричмонд
Пенсионерка из Братска перевела мошенникам более 10 млн рублей

Пенсионерка из Братска перевела мошенникам более 10 млн рублей. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Жительница Братска лишилась десяти миллионов рублей, поверив мошеннику, выдававшему себя за брокера. Она перевела ему все свои сбережения, взяла кредиты под залог двух квартир и машины, а также заняла деньги у родственников и знакомых.

По словам 57-летней женщины, об инвестиционной компании она узнала от знакомого. Затем в мессенджере с ней связался якобы сотрудник биржи. Он создал для нее фальшивый личный кабинет, где она могла следить за растущей прибылью. В первые дни ее «инвестиционный портфель» демонстрировал высокую доходность, что заставило женщину поверить мошеннику. Лжеброкер даже переводил небольшие суммы в 30−40 тысяч рублей на счет мужа потерпевшей. После этого он начал рекомендовать вкладывать более крупные суммы. Злоумышленник не только давал финансовые советы, но и обсуждал с женщиной личные темы, рассказывая о своих собственных денежных проблемах.

«Проблемы начались, когда я неправильно ввела данные в приложении, поэтому у меня не возникло подозрений о мошенничестве. После этого деньги на счете заблокировали. Звонивший всегда был вежлив, переживал, что средства заблокированы, пытался решить этот вопрос. Также он рассказывал о своей семье, помогал мне, переводил деньги», — отметила потерпевшая.

Далее преступник снова попросил ее внести деньги, чтобы разблокировать и вывести всю сумму со счета. Он также убедил ее использовать доверенное лицо и приехать для этого в Иркутск. Женщина уговорила своего супруга взять еще один кредит и перевести деньги мошенникам. После этого в мессенджере она получила сообщение о том, что руководство инвестиционной компании проводит проверку. Именно тогда ее муж понял, что их обманывают, и обратился в полицию.

«Сначала вложения приносили доход, поэтому я был рад, что супруга успешно занимается инвестированием. Потом я удивился, что требуется большая сумма денег для того, чтобы вывести деньги со счета. Я ей сказал, что это мошенничество. Я захотел поддержать ее и взял кредит для того, чтобы перечислить деньги мошенникам», — рассказал супруг потерпевшей.

В настоящее время следователь возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — мошенничество, совершенное в особо крупном размере.