Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области в ДТП погибли четыре человека

В Самарской области в ДТП погибли четыре человека, один госпитализирован.

Источник: © РИА Новости

САМАРА, 12 сен — РИА Новости. Автомобиль Ford Mondeo и Газель столкнулись в Сергиевском районе Самарской области, после чего иномарка загорелась, в результате погибли четыре человека, один госпитализирован в больницу, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

По предварительным данным областной прокуратуры, ДТП произошло 12 сентября примерно в 00.22 на 1115-м километре федеральной дороги М-5 «Урал» вблизи населенного пункта Суходол Сергиевского района. В результате столкновения автомобилей Ford Mondeo и Газель загорелась иномарка.

«Водитель иномарки и два его пассажира скончались на месте. Также погиб пассажир грузовой газели, а его водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение», — сообщила региональная прокуратура.

Надзорное ведомство начало проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения.

По предварительным данным регионального ГУМВД России, водитель иномарки выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено, после чего столкнулся с Газелью. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.