Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО отразили массовую атаку украинских дронов на регионы России

Силы противовоздушной обороны России за минувшую ночь перехватили и уничтожили над регионами страны 221 украинский беспилотник самолетного типа.

Силы противовоздушной обороны России за минувшую ночь перехватили и уничтожили над регионами страны 221 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

Над территорией Брянской области сбили 85 украинских БПЛА. В соседней Смоленской области уничтожили 42 беспилотника.

В Ленинградской области ликвидировали 28 дронов, в Калужской — 18. Еще 14 вражеских дронов сбили в небе над Новгородской областью.

По девять дронов ВСУ нейтрализовали над территориями Московской и Орловской областей. Семь БПЛА сбили над Белгородской областью, по три — над Ростовской и Тверской областями.

Кроме того, по одному украинскому беспилотнику уничтожили над территориями Псковской, Тульской и Курской областей.

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА над тремя районами Ростовской области.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше