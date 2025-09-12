Силы ПВО отразили массовую атаку украинских дронов на регионы России

Силы противовоздушной обороны России за минувшую ночь перехватили и уничтожили над регионами страны 221 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.
Над территорией Брянской области сбили 85 украинских БПЛА. В соседней Смоленской области уничтожили 42 беспилотника.
В Ленинградской области ликвидировали 28 дронов, в Калужской — 18. Еще 14 вражеских дронов сбили в небе над Новгородской областью.
По девять дронов ВСУ нейтрализовали над территориями Московской и Орловской областей. Семь БПЛА сбили над Белгородской областью, по три — над Ростовской и Тверской областями.
Кроме того, по одному украинскому беспилотнику уничтожили над территориями Псковской, Тульской и Курской областей.
Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА над тремя районами Ростовской области.
