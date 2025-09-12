Ричмонд
В Иркутске пассажирский самолет столкнулся с птицей в аэропорту

На борту самолета находились шесть членов экипажа и 91 пассажир.

Источник: Аргументы и факты

Самолет, выполнявший рейс Иркутск — Ташкент, столкнулся с птицей в аэропорту вылета. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, инцидент произошел в аэропорту Иркутска в 07:40 по местному времени при разбеге воздушного судна на взлетно-посадочной полосе.

Уточняется, что в связи с попаданием птицы в двигатель самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» вернулся в аэропорт отправления.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура отмечает, что на борту самолета находились шесть членов экипажа и 91 пассажир. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что самолет Iberia, выполнявший рейс из Мадрида в Париж, экстренно вернулся в аэропорт вылета после столкновения со стервятником.