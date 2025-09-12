Поток бездействия. В Омске возбудили дело о халатности в детсаду

«Этот вопрос остаётся нерешённым с того момента, как мы пришли в детсад в 2023 году. Сразу же собрали деньги на ремонт группы, потому что на потолке были “рыжики”. Нам сказали, что кровля отремонтирована. Проходили год — весной она снова побежала», — делится папа воспитанницы сада Константин Суворов.