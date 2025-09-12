Поток бездействия. В Омске возбудили дело о халатности в детсаду

После жалоб в соцсетях ситуацией заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.
В ситуации разбирался omsk.aif.ru.
Крыша «едет».
Проблема в детском саду на ул. Спортивной в Ленинском округе не нова. Как рассказывают родители, кровля протекает уже несколько лет.
«Этот вопрос остаётся нерешённым с того момента, как мы пришли в детсад в 2023 году. Сразу же собрали деньги на ремонт группы, потому что на потолке были “рыжики”. Нам сказали, что кровля отремонтирована. Проходили год — весной она снова побежала», — делится папа воспитанницы сада Константин Суворов.
В этом году ситуация стала критической. После якобы полуторамесячного ремонта родители вновь обнаружили в спальне обрушенную штукатурку и капающую из стыка перекрытия потолочных плит воду. Что свидетельствует — по факту никакого ремонта не было.
«То есть ребятишки могут спать, а им на голову упадёт кусок штукатурки. Кто за это будет отвечать? У нас уже был такой трагический прецедент с обрушением казармы в посёлке Светлом», — негодуют родители.
Пока не рухнет.
Родители неоднократно обращались и к руководству детсада, и в департамент образования Омска. Ответы были одинаковыми: денег в бюджете нет, вопрос на контроле, проводятся «косметические ремонты».
Редакция omsk.aif.ru попросила представителей депобра разъяснить ситуацию. Отрицать проблему там не стали, но сослались на ограниченность финансирования.
«В приоритете — ремонт учреждений, не имеющих лицензии или тех, где есть прямая угроза приостановки процесса», — прокомментировали в ведомстве.
Пока мы готовили материал к публикации, родителям пришёл официальный ответ из департамента образования: «Для выполнения работ ориентировочно необходимо финансирование в сумме 9 млн руб. Ввиду ограниченности бюджетного финансирования в 2025 году денежные средства на ремонт кровли детского сада № 302 не предусмотрены… Вопрос выделения денежных средств будет рассмотрен в ходе исполнения бюджета города Омска на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов при условии выделения финансирования».
Получается, пока крыша не рухнула окончательно, с ремонтом можно и подождать.
«Соглашусь даже с тем, что, возможно, действительно нет средств на ремонт. Но ведь, как минимум, провести осмотр крыши, дать оценку её технического состояния, пригодности здания можно было. Но и этого не было сделано», — резонно замечает Константин.
Детсад под следствием.
Ситуацию усугубляет решение о судьбе детей из этой группы: за три дня до начала учебного года родителей уведомили: группу расформируют, а воспитанников «раскидают» по другим.
Помимо стресса от новой обстановки детям теперь приходится заниматься в скученных условиях, а воспитателям — работать с разновозрастными группами, что не может не сказаться на качестве образования и комфорте.
Тем временем родители готовы идти дальше: в поисках правосудия они обратились в Следственный комитет, распространили жалобы в соцсетях. И были услышаны на самом высоком уровне. Председатель СК России Александр Бастрыкин лично поручил возбудить уголовное дело о халатности и доложить о результатах.
Следствию предстоит выяснить, почему на протяжении нескольких лет обращения родителей игнорировались, кто именно из должностных лиц не принял мер для организации ремонта и почему безопасность детей была поставлена под угрозу.