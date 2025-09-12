Омич пойдет под суд после смерти его жены от побоев

33-летний житель Исилькуля Омской области пойдет под суд по обвинению в убийстве супруги. Сообщает в пятницу, 12 сентября 2025 года, пресс-служба СУ СКР по Омской области. Как полагает следствие, мужчина избил свою жену до смерти.
«По данным следствия, днем 21 июня в квартире дома, расположенного по улице Деповской в городе Исилькуле, обвиняемый на почве ревности избил 29-летнюю супругу, причинив многочисленные, не совместимые с жизнью телесные повреждения, после чего сообщил родственнику о случившемся. Приехавшие по вызову врачи скорой помощи констатировали смерть потерпевшей», — говорится в официальном сообщении.
Обвиняемый по инициативе следствия заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.