В Пермском крае двое мужчин погибли при пожаре в многоквартирном доме

О трагедии в Александровском округе телеграм-канал ведомства рассказал утром 12 сентября. Как рассказывает МЧС, сообщение о пожаре поступило из посёлка Яйва около 7:12 часов утра. К многоквартирному дому на улице Парковой были направлены 33 человека личного состава и 10 единиц техники, включая подразделение МЧС России.