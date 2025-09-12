В Пермском крае двое мужчин погибли при пожаре в многоквартирном доме

Два мужчины погибли во время пожара в многоквартирном доме в Пермском крае, сообщает региональное ГУ МЧС.
О трагедии в Александровском округе телеграм-канал ведомства рассказал утром 12 сентября. Как рассказывает МЧС, сообщение о пожаре поступило из посёлка Яйва около 7:12 часов утра. К многоквартирному дому на улице Парковой были направлены 33 человека личного состава и 10 единиц техники, включая подразделение МЧС России.
Когда на место прибыли первые пожарные, они выяснили, что возгорание случилось в квартире на первом этаже жилого здания. Зайдя в помещение они увидели очаг пожара — домашние вещи — и тела двух погибших.
«К сожалению, на пожаре погибли два человека. Площадь пожара составила 2 метра квадратных. Локализация и ликвидация пожара в 07 часов 22 минуты», — рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.
После инцидента на место прибыл дознаватель ведомства, а также сотрудники СКР, которые проводят проверку и устанавливают все причины и обстоятельства инцидента.