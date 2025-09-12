Сжигали покрышки и травили воздух: в окрестностях Ташкента выявили 40 теплиц, которые сжигали шины и резиновые отходы

Кроме того, инспекторы зафиксировали грубые нарушения при эксплуатации дымоходов, которые напрямую влияют на выбросы в атмосферу. По этим фактам к 40 теплицам были применены меры административной ответственности, а в отношении 32 из них в суд поданы иски о временной приостановке деятельности.
Министерство особо подчеркнуло, что в осенне-зимний период из-за падения температуры значительно возрастает спрос на энергоносители — газ, уголь, мазут — как у промышленных предприятий, так и у тепличного сектора. В результате концентрация вредных выбросов в атмосфере увеличивается кратно.
Особую опасность представляет сжигание автомобильных шин. В их составе — тяжёлые металлы, углеводороды, ртуть, свинец, кадмий и сера. При горении этих веществ в воздух выбрасываются диоксины, фураны и полиароматические углеводороды — одни из самых токсичных соединений, известных науке. Такие действия наносят не просто урон экологии — они напрямую угрожают здоровью людей.
В министерстве заявляют: все теплицы и предприятия должны строго соблюдать экологические стандарты. Любая деятельность, наносящая вред окружающей среде, будет пресекаться, а виновные понесут ответственность.
Правоохранительные меры и административные иски — это, конечно, важно. Но куда важнее — предотвратить возникновение подобных ситуаций. Теплицы жгут шины не от хорошей жизни, а из-за отсутствия стабильного газоснабжения или недоступности централизованного теплоснабжения. Получается парадокс: власти борются за чистый воздух, но одновременно отключают газ фермерам и предпринимателям.
Нельзя с одной стороны осуждать предпринимателей, а с другой — перекрывать газовую трубу. Если тепличные хозяйства не будут обеспечены необходимыми ресурсами, подобные случаи станут нормой. Надо не только штрафовать, но и обеспечить стабильные поставки газа.
В общем, наступающий отопительный сезон станет настоящей проверкой: станут ли теплицы точками роста или очередными очагами ядовитого дыма в пригородах столицы.