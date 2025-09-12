Ричмонд
Блохин: последствия убийства Заруцкой грозят украинским беженцам в США

Развитие дела об убийстве украинки Ирины Заруцкой в США может привести к сокращению помощи украинским беженцам. Власти США постараются использовать сильный резонанс от преступления для того, чтобы отпугнуть желающих эмигрировать в Америку.

Источник: Аргументы и факты

Развитие дела о жестоком убийстве украинки Ирины Заруцкой может привести к сокращению помощи для украинских беженцев в США. Об этом сказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в комментарии aif.ru.

«В США совершается огромное количество преступлений ежедневно, а по числу заключенных — это страна номер один в мире. Но это убийство обсуждается так, как ни одно другое. Ситуация может стать сигналом для других беженцев: “Смотрите, что происходит с вашими соотечественниками в США. Подумайте, стоит ли ехать сюда”, как бы говорит Трамп», — сказал Константин Блохин в комментарии aif.ru.

По словам политолога, подобного резонанса в США могло не быть, если бы жертва оказалась представительницей любой другой страны.

Дело может повернуться так, что дело Заруцкой станет новым аргументом в вопросе о выходе Америки из украинского конфликта, отметил собеседник aif.ru.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с требованием о смертной казни для преступника, убившего украинскую беженку. Он сделал это заявление, держа в руках её портрет. Об убийстве Заруцкой также высказался Илон Маск и другие американские знаменитости.

