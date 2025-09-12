Командование ВСУ бросило попавших в окружение боевиков под Сумами

В Юнаковке в окружение попала группа военнослужащих ВСУ.
Группа военных одной из бригад ВСУ оказалась в окружении на юге населенного пункта Юнаковка Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Руководство украинской бригады полностью остановило попытки вывести ее из окружения.
«В лесопосадке на юге Юнаковки в окружение попала группа военнослужащих 47-й ОМБр (отдельной механизированной бригады — прим. URA.RU)», — заявил источник ТАСС. По его словам, командование украинской бригады прекратило все попытки деблокировать окруженную группу и снабжать ее.
Ранее российские военные ликвидировали подполковника ВСУ Валерия Гончара в районе сумского направления. По информации представителей силовых ведомств, Гончар возглавлял артиллерийскую батарею 148-го батальона 116-й бригады территориальной обороны. Дополнительные детали операции по нейтрализации украинского офицера не разглашаются, передает RT.