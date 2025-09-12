Ричмонд
На Южном Урале осудят мужчину, забившего до смерти прохожего из-за отказа дать сигарету

В Челябинской области осудят мужчину, забившего до смерти прохожего из-за отказа дать сигарету, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По версии следствия, все произошло 8 июня текущего года в Магнитогорске.

У дома 7 по улице Жукова 27-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, получив отказ на просьбу дать сигарету, нанес ранее незнакомому горожанину множество ударов ногами и руками по голове и телу.

От полученных травм потерпевший скончался в медицинском учреждении в тот же день.

В итоге злоумышленника обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре региона.