На трассе в Шарыповском районе два человека погибли в лобовом столкновении с последующим возгоранием

На 14-м километре автодороги Шарыпово — Ужур — Балахта произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей.
По предварительным данным ГИБДД, 44-летний водитель автомобиля Audi совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом «Газель Next».
После столкновения отечественный автомобиль загорелся. Оба водителя — 44-летний владелец легковушки и 41-летний водитель микроавтобуса — скончались на месте от полученных травм до приезда экстренных служб.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Проводится проверка по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего гибель людей.
Госавтоинспекция Красноярского края напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения ПДД, особенно при совершении обгона. Важно правильно выбирать участок дороги для маневра и убеждаться в его безопасности.