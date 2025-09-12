ВСУ атаковали Ленинградскую область 28 дронами: что происходит в регионе к этому часу

В Ленинградской области, по данным МО РФ, сбили 28 дронов ВСУ.
По данным Минобороны, в ночь на 12 сентября над регионами России сбили 221 беспилотник ВСУ. Из общего количества над Ленинградской областью было перехвачено 28 дронов. При этом, по словам губернатора региона Александра Дрозденко, сбито свыше 30 аппаратов.
В результате ударов обломки сбитых БПЛА упали на территории ряда городов. Также в порту Приморска произошло возгорание на одном из судов — его уже ликвидировали, а в международном аэропорту Пулково задержали и отменили десятки рейсов. Что сейчас происходит в Ленинградской области — в материале URA.RU.
Обстановка в регионе к этому часу.
В 01:54 по московскому времени в регионе была объявлена угроза атаки беспилотников. Позднее поступила информация о том, что подразделения противовоздушной обороны осуществили перехват дронов над Волосовским, Тосненским, Гатчинским, Ломоносовским, Всеволожским и Выборгским районами Ленинградской области, а также в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. В нескольких населенных пунктах отмечались случаи падения обломков БПЛА.
По предварительным данным, в воздушном пространстве области было уничтожено более 30 дронов. На данный момент подразделения ПВО продолжают отражать атаку дронов, сообщил Александр Дрозденко. В частности, на улицах Промышленная и Чехова в городе Тосно зафиксировано падение частей сбитых устройств. Территории падения обломков взяты под охрану. Сообщается, что возгораний не произошло, пострадавших нет. Гражданам настоятельно рекомендовали не выходить на открытые пространства, оставаться внутри зданий и не подходить к окнам во время работы сил ПВО.
Кроме того, в порту Приморск ликвидировано возгорание на одном из судов — сработала система пожаротушения. Угрозы затопления судна или разлива нефтепродуктов нет. Кроме того, там же устранено возгорание на насосной станции. Пострадавших не зафиксировано. Падение элементов и фрагментов беспилотников было отмечено во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также вне населенных пунктов Ломоносовского района. Информации о пострадавших не поступало. Отражение атак продолжается.
Временные ограничения в Пулково.
В международном аэропорту Пулково на фоне атак ввели план «Ковер». По данным с онлайн-табло, отменены вылеты рейсов по направлению в Москву (на 06:30; 07:00; 08:00; 08:30; 09:55; 23:55), Архангельск (на 07:40) и Новосибирск (на 20:50). Задержаны следующие рейсы:
Бухара (на 14:20);Махачкала (на 08:25 и 11:05);Самарканд (на 11:05);Казань (на 09:05);Минеральные Воды (на 09:00);Владикавказ (на 08:55);Калининград (на 07:55 и 08:10;Сочи (на 06:10 и 08:05);Нижнекамск (на 07:55);Уфа (на 07:50);Саратов (на 07:40);Батуми (на 07:25);Тюмень (на 07:20);Нарьян-Мар (на 07:20);Анталья (на 02:20; 03:25; 05:15; 07:10);Тамбов (на 06:55);Шарм-Эль-Шейх (на 05:45);Тбилиси (на 04:30;Новый Уренгой (на 03:20);Стамбул (на 02:55);Челябинск (на 02:30);Пермь (на 02:35).
На прилет в Пулково отменены рейсы из Душанбе (на 01:00), Москвы (на 04:00; 08:30; 08:55; 09:25; 09:55; 10:00; 10:25; 11:00; 12:00; 12:30), Стамбула (на 04:45), Архангельска (на 11:55) и Новосибирска (на 19:50). Задержание прилетов самолетов в аэропорт не зафиксировано.