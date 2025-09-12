Семь человек получили ранения при атаке беспилотников на Брянскую область

Один из дронов ВСУ попал в пассажирский автобус в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Водитель автобуса, четыре пассажира и два бойца отряда «БАРС-Брянск» получили ранения в результате атаки БПЛА на Брянск. Дроны ударили в пассажирский автобус, который перевозил сотрудников предприятия. Это произошло на трассе «Погар-Гремяч» в Погарском районе.
При эвакуации пассажиров из поврежденного транспортного средства враг совершил еще один целенаправленный удар. Все пострадавшие госпитализированы в больницу. Медики оказывают раненным необходимую помощь.
