Семь человек получили ранения при атаке беспилотников на Брянскую область

Один из дронов ВСУ попал в пассажирский автобус в Брянской области.

Один из дронов ВСУ попал в пассажирский автобус в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Водитель автобуса, четыре пассажира и два бойца отряда «БАРС-Брянск» получили ранения в результате атаки БПЛА на Брянск. Дроны ударили в пассажирский автобус, который перевозил сотрудников предприятия. Это произошло на трассе «Погар-Гремяч» в Погарском районе.

При эвакуации пассажиров из поврежденного транспортного средства враг совершил еще один целенаправленный удар. Все пострадавшие госпитализированы в больницу. Медики оказывают раненным необходимую помощь.

Читайте также: За ночь над территорией России уничтожили 221 украинский беспилотник.

