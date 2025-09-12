Ричмонд
На трассе М-5 «Урал» вспыхнуло кафе

В Башкирии загорелось кафе на трассе М-5 «Урал».

Источник: Комсомольская правда

В Уфимском районе Башкирии случился крупный пожар в кафе на 1450-м километре трассы М-5 «Урал». Как сообщает пресс-служба МЧС республики, на момент прибытия специалистов здание было полностью охвачено огнем.

Пожарные ликвидировали открытое горение. В настоящее время они продолжают проливку и разбор конструкций для предотвращения возможного возобновления пожара. Никакой информации о пострадавших не поступало.

На место ЧП направили экспертов испытательной пожарной лаборатории и дознавателя МЧС России для установления точных причин и обстоятельств возгорания.

