Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несколько человек погибли в серьезном ДТП под Самарой

В Самарской области в ночь на пятницу, 12 сентября, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека.

В Самарской области в ночь на пятницу, 12 сентября, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщила прокуратура региона.

Авария случилась в 00:22 на 1115-м километре трассы М-5 «Урал». Близ населенного пункта Суходол в Сергеевском районе столкнулись автомобиль Ford Mondeo и «Газель».

В результате происшествия иномарка загорелась. Водитель машины и его два пассажира скончались на месте. Также погиб пассажир «Газели», а его водителя с травмами доставили в больницу.

В настоящий момент полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. По факту автокатастрофы районная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты проверки взяты прокуратурой на контроль.

Ранее сообщалось, что в ДТП на Камчатке погибли два человека.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.