Несколько человек погибли в серьезном ДТП под Самарой

В Самарской области в ночь на пятницу, 12 сентября, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщила прокуратура региона.
Авария случилась в 00:22 на 1115-м километре трассы М-5 «Урал». Близ населенного пункта Суходол в Сергеевском районе столкнулись автомобиль Ford Mondeo и «Газель».
В результате происшествия иномарка загорелась. Водитель машины и его два пассажира скончались на месте. Также погиб пассажир «Газели», а его водителя с травмами доставили в больницу.
В настоящий момент полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. По факту автокатастрофы районная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты проверки взяты прокуратурой на контроль.
