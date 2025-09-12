Шестеро омичей похищали людей и вымогали у них деньги

СУ СК России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы из шести местных жителей. Они обвиняются в совершении 16 преступлений, включая похищение человека, вымогательство и разбой.
С ноября 2022 года по октябрь 2023 года обвиняемые, действуя как организованная группа, совершили ряд особо тяжких преступлений, жертвами которых стали 25 человек, включая двоих несовершеннолетних. Применяя насилие, преступники похищали людей, которых подозревали в противоправной деятельности, и увозили в заранее подготовленные помещения. Там они требовали деньги, угрожая раскрытием информации о незаконной деятельности жертв и применяя оружие — ножи и охолощенный пистолет Макарова.
Кроме того, обвиняемые совершали преступления, врываясь в квартиры потерпевших, и под угрозой убийства похищали деньги и ценности. В общей сложности было похищено 1,4 млн рублей.
Для возмещения ущерба по инициативе следствия на имущество обвиняемых наложен арест на сумму 1,7 млн рублей. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд Омска для рассмотрения. За указанные преступления закон предусматривает наказание от шести до 15 лет лишения свободы.