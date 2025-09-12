Шестеро омичей похищали людей и вымогали у них деньги

С ноября 2022 года по октябрь 2023 года обвиняемые, действуя как организованная группа, совершили ряд особо тяжких преступлений, жертвами которых стали 25 человек, включая двоих несовершеннолетних. Применяя насилие, преступники похищали людей, которых подозревали в противоправной деятельности, и увозили в заранее подготовленные помещения. Там они требовали деньги, угрожая раскрытием информации о незаконной деятельности жертв и применяя оружие — ножи и охолощенный пистолет Макарова.