Жительница Перми перевела мошенникам более 3,4 млн рублей

Далее пермячка продолжила разговор по видеосвязи в одном из мессенджеров со «следователем ФСБ». Во время беседы она получила информацию о том, что ее деньги якобы были переведены в украинский благотворительный фонд и от ее имени оформлена доверенность на уроженца города Чернигова. Затем с потерпевшей связался еще один мужчина. Он сообщил, что ее деньги находятся в банке в «подвешенном состоянии», поэтому необходимо их срочно обналичить и положить на национальный расчетный депозитарий. Следуя указаниям звонившего, пермячка перевела более 3,4 млн руб. Спустя десять дней она осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.