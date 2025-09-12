MWM: Израиль не решается атаковать Алжир из-за страха перед Россией

Благодаря российскому оружию Израиль не решается бомбить Алжир.
Израиль не решается наносить удары по территории Алжира из-за наличия у страны современных российских и китайских систем противовоздушной обороны. Об этом 12 сентября сообщает один из западных военно-аналитических журналов. По его данным, Алжир остается единственным государством в Северной Африке и на Ближнем Востоке, которое вложило значительные средства в современные средства ПВО от незападных поставщиков.
«…Алжир остается единственным государством, которое вложило значительные средства в современные средства ПВО …, причем его сеть радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов, а также парки истребителей и перехватчиков были получены из Китая и России», — пишет Military Watch Magazine (MWM). В связи с эти Израиль опасается провоцировать Алжир.
Издание указывает, что после ухода российских войск из Сирии Израиль активизировал военные действия в регионе, однако с Алжиром ситуация иная. Причина — уникальная противовоздушная «зонтичная» система, основанная на российских комплексах С-300ПМУ-2, С-400, китайских HQ-9, а также наличие более 70 современных истребителей Су-30МКА и Су-35. Помимо этого, Алжир располагает системами ПВО «Бук-М2» и боевыми самолетами МиГ-29М, что ставит страну в выгодное положение по сравнению с другими государствами региона, которые зависят от западного вооружения или недостаточно инвестировали в собственную оборону.
MWM отмечает, что усиление военной мощи Алжира началось в 2010-х годах после событий так называемой «арабской весны». Тогда коалиция западных и арабских государств поддержала внутренние волнения, что привело к затяжному кризису и подтолкнуло руководство страны к масштабным инвестициям в оборону. По мнению аналитиков журнала, именно независимость от западных поставок оружия обеспечивает безопасность воздушного пространства Алжира и делает потенциальные атаки со стороны Израиля или других стран маловероятными.
В августе президент Франции Эммануэль Макрон обратился к правительству с требованием усилить курс в отношении Алжира. Главы государства написал письмо премьер-министру Франсуа Байру. В нем французский лидер поручил разработать дополнительные меры, связанные с вопросами миграции и обеспечения безопасности, передает RT. Макрон отметил, что сложившаяся ситуация требует от Франции более жестких и решительных действий.