Издание указывает, что после ухода российских войск из Сирии Израиль активизировал военные действия в регионе, однако с Алжиром ситуация иная. Причина — уникальная противовоздушная «зонтичная» система, основанная на российских комплексах С-300ПМУ-2, С-400, китайских HQ-9, а также наличие более 70 современных истребителей Су-30МКА и Су-35. Помимо этого, Алжир располагает системами ПВО «Бук-М2» и боевыми самолетами МиГ-29М, что ставит страну в выгодное положение по сравнению с другими государствами региона, которые зависят от западного вооружения или недостаточно инвестировали в собственную оборону.