Актауского прокурора не стали наказывать за пьяный дебош

Что произошло в аэропорту Алматы
27 августа 2025 года в аэропорту Алматы прокурор Актау Ерболат Абдиров познакомился с двумя братьями, оказавшимися его земляками. В автобусе, доставлявшем пассажиров к самолету, якобы произошел инцидент. На следующий день, 28 августа, сотрудник линейного отдела полиции аэропорта составил административный протокол в отношении Абдирова по подозрению в нарушении, предусмотренном статьей 434 частью 1 КоАП РК (Нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физлицам).
Позиция суда
Специализированный суд по административным правонарушениям Актау, как передает «Ак Жайык», рассмотрел дело и пришел к выводу, что в действиях Абдирова не было состава административного правонарушения. Суд установил, что прокурор не использовал нецензурную брань, не приставал к окружающим и не совершал действий, выражающих неуважение к обществу или нарушающих общественный порядок. Братья, с которыми произошла встреча, подтвердили в суде, что конфликта не было и претензий к Абдирову они не имеют.
Дополнительные обстоятельства
Суд отметил, что автобус, в котором произошел инцидент, является спецтранспортом, а не общественным транспортом, что исключает его как место совершения правонарушения по данной статье. Экспертиза также подтвердила, что Абдиров находился в ясном сознании, его речь была связной, а поведение — адекватным ситуации.
Решение суда
10 сентября 2025 года судья Иниятулла Досетов прекратил дело за отсутствием состава административного правонарушения.
Напомним, 48-летний Ерболат Абдиров летел рейсом из Астаны в Алматы, он находился в отпуске. По прилете в Алматы его задержали сотрудники линейного отдела полиции.