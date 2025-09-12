Актауского прокурора не стали наказывать за пьяный дебош

Специализированный суд по административным правонарушениям Актау, как передает «Ак Жайык», рассмотрел дело и пришел к выводу, что в действиях Абдирова не было состава административного правонарушения. Суд установил, что прокурор не использовал нецензурную брань, не приставал к окружающим и не совершал действий, выражающих неуважение к обществу или нарушающих общественный порядок. Братья, с которыми произошла встреча, подтвердили в суде, что конфликта не было и претензий к Абдирову они не имеют.