Планировавшим устроить взрыв в РУДН подросткам назначили до девяти лет колонии

Суд приговорил четырех подростков, которые планировали осуществить теракт в общежитии университета РУДН, к срокам от шести до девяти лет колонии. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что в качестве дополнительного наказания двум преступникам выписывали штраф по 40 тысяч рублей, а также запретили администрировать сайты на два года.
В ходе заседания прокурор Светлана Тарасова попросила назначить почти такое же наказание, что и получили подсудимые. Из-за того, что на момент планирования теракта все подсудимые были несовершеннолетними, слушание проходило в закрытом режиме.
— Приговором суда четверо молодых людей, среди которых два студента и школьник, признаны виновными в совершении преступлений террористической направленности, им назначены сроки от шести лет воспитательной колонии до девяти лет колонии общего режима, — передает решение суда агентство.
В ноябре 2023 года Замоскворецкий районный суд в Москве арестовал трех подозреваемых в попытке устроить взрыв в одном из зданий студенческого общежития РУДН. Под стражу заключили Сергеева Д. Г., Демина М. Д. и Полякова А. А.
Также сотрудники силовых структур задержали студента Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) по обвинению в попытке вербовки знакомых для террористической организации.