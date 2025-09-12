Ричмонд
Планировавшим устроить взрыв в РУДН подросткам назначили до девяти лет колонии

Суд приговорил четырех подростков, которые планировали осуществить теракт в общежитии университета РУДН, к срокам от шести до девяти лет колонии. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что в качестве дополнительного наказания двум преступникам выписывали штраф по 40 тысяч рублей, а также запретили администрировать сайты на два года.

Отмечается, что в качестве дополнительного наказания двум преступникам выписывали штраф по 40 тысяч рублей, а также запретили администрировать сайты на два года.

В ходе заседания прокурор Светлана Тарасова попросила назначить почти такое же наказание, что и получили подсудимые. Из-за того, что на момент планирования теракта все подсудимые были несовершеннолетними, слушание проходило в закрытом режиме.

— Приговором суда четверо молодых людей, среди которых два студента и школьник, признаны виновными в совершении преступлений террористической направленности, им назначены сроки от шести лет воспитательной колонии до девяти лет колонии общего режима, — передает решение суда агентство.

В ноябре 2023 года Замоскворецкий районный суд в Москве арестовал трех подозреваемых в попытке устроить взрыв в одном из зданий студенческого общежития РУДН. Под стражу заключили Сергеева Д. Г., Демина М. Д. и Полякова А. А.

Также сотрудники силовых структур задержали студента Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) по обвинению в попытке вербовки знакомых для террористической организации.