Пожар на плато Путорана тушили неделю

«Лес смешанный, сплошной мох, багульник — все это горит очень хорошо. Рельеф горный, груды камней. Сдирали с них мох, заливали из ранцевых лесных огнетушителей. Бывало, что прокопали минполосу, залили — ничего нет. Назад идем — дымит. Глубоко уходил огонь. Да еще жара невозможная, на небе ни облачка», — цитирует пресс-служба Лесопожарного центра региона инструктора десантно-пожарной группы Красноярского авиаотделения Петра Мальцева.