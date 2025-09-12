Пожар на плато Путорана тушили неделю

Почти неделю тушили лесные пожарные и сотрудники МЧС пожар около озера Лама на севере Красноярского края.
Там в первый день осени всполохнул лес за туристической базой. К тушению привлекли арендаторов и авиацию. Только за первые два дня с вертолета сделали более 30 сбросов воды.
После этого для тушения прилетели 18 десантников-пожарных из Красноярского авиаотделения. Путь был непростым — пожарные летели чартером из Туры, а потом на катере по обмелевшей реке Норильска — Норилке.
На берегу после высадки уже начали «отбивать» базу от огня совместно с сотрудниками МЧС. Ее полностью окопали по периметру и запустили встречный отжиг от опорных полос.
«Лес смешанный, сплошной мох, багульник — все это горит очень хорошо. Рельеф горный, груды камней. Сдирали с них мох, заливали из ранцевых лесных огнетушителей. Бывало, что прокопали минполосу, залили — ничего нет. Назад идем — дымит. Глубоко уходил огонь. Да еще жара невозможная, на небе ни облачка», — цитирует пресс-служба Лесопожарного центра региона инструктора десантно-пожарной группы Красноярского авиаотделения Петра Мальцева.
Спустя неделю пожар удалось потушить. Для этого специалистам пришлось еще проложить более пяти километров минерализованных полос и сделать окопы.
Как сообщает Лесопожарный центр, предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем отдыхающих на берегу реки Витаминка.