Пожилой житель Красноярска три года финансировал террористов

В Красноярске задержан 62-летний местный житель по подозрению в финансировании террористической деятельности. Согласно данным Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, мужчина в течение трех лет переводил средства на счета организации, признанной в России экстремистской и террористической.
Общая сумма переводов составила около 100 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ: ч. 1 ст. 282.3 («Финансирование экстремистской деятельности») и ч. 1.1 ст. 205.1 («Финансирование терроризма»).
В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.
