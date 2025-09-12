Ричмонд
Пожилой житель Красноярска три года финансировал террористов

В Красноярске задержан 62-летний местный житель по подозрению в финансировании террористической деятельности.

В Красноярске задержан 62-летний местный житель по подозрению в финансировании террористической деятельности. Согласно данным Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, мужчина в течение трех лет переводил средства на счета организации, признанной в России экстремистской и террористической.

Общая сумма переводов составила около 100 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ: ч. 1 ст. 282.3 («Финансирование экстремистской деятельности») и ч. 1.1 ст. 205.1 («Финансирование терроризма»).

В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в деле о грабеже бойцов СВО в Шереметьево появилась статья о похищении человека.

