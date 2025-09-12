Пожилой житель Красноярска три года финансировал террористов

В Красноярске задержан 62-летний местный житель по подозрению в финансировании террористической деятельности. Согласно данным Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, мужчина в течение трех лет переводил средства на счета организации, признанной в России экстремистской и террористической.