Жительницу Иркутска оштрафовали за сокрытие иностранного гражданства

В Иркутске вынесен приговор по уголовному делу о нарушении правил уведомления о втором гражданстве. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, 34-летняя местная жительница признана виновной в том, что не сообщила о получении паспорта иностранного государства.
— Суд установил, что в сентябре 2024 года женщина, имея российское гражданство, получила паспорт другой страны, но в течение 60 дней не уведомила об этом российские власти. Нарушение было обнаружено сотрудниками пограничной службы ФСБ в международном аэропорту Иркутска, когда женщина использовала иностранный паспорт, — уточнили в пресс-службе ведомств.
Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Дело было расследовано следственным отделом по Кировскому району Иркутска, собранные доказательства признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора.
