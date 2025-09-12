Украинские боевики атаковали микроавтобус в одном российском регионе: есть раненые

По его словам, все произошло в Погарском районе. Там украинские боевики ударили по пассажирскому микроавтобусу, перевозящему сотрудников местного предприятия. Причем водитель после первого удара ВСУ попытался уйти от повторных атак и даже сумел добраться до блокпоста «БАРС-Брянск». Однако киевский режим на этом не остановился.