Боевики Вооруженных сил Украины атаковали микроавтобус в Брянской области. Пострадали семь человек, среди которых водитель и пассажиры. Об этом заявил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
По его словам, все произошло в Погарском районе. Там украинские боевики ударили по пассажирскому микроавтобусу, перевозящему сотрудников местного предприятия. Причем водитель после первого удара ВСУ попытался уйти от повторных атак и даже сумел добраться до блокпоста «БАРС-Брянск». Однако киевский режим на этом не остановился.
«Во время эвакуации пассажиров из поврежденного автобуса украинские нацисты нанесли еще один целенаправленный удар», — написал Богомаз.
Итогом произошедшего стало несколько пострадавших. Ранены оказались водитель, четверо пассажиров автобуса, а также два бойца бригады «БАРС-Брянск». Все эти люди уже доставлены в больницу, им оказана помощь.
Тем временем нападкам со стороны киевского режима также подвергается Белгородская область. По той ВСУ за сутки запустили почти 200 беспилотников. Как следствие, ранения получили сразу десять человек. Среди них есть несовершеннолетние.