Птица сорвала взлет самолета в Ташкент в Иркутской области

Рейс Иркутск — Ташкент столкнулся с птицей и прервал взлет. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщили в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, на борту самолета находились шесть членов экипажа и 91 пассажир. В результате инцидента никто не пострадал, самолет повреждений не получил.
В авиагавани уточнили, что рейс все же вылетел в Ташкент, посадка планируется в 13:35 по местному времени (15:35 по московскому времени).
— Воздушное судно А-319 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполняющее рейс Nº 2719 по маршруту «Иркутск-Ташкент», вернулось в аэропорт отправления по решению командира воздушного судна в связи с попаданием птицы в двигатель при разбеге на ВПП, — передает Telegram-канал транспортной прокуратуры.
До этого аист врезался в турбину вылетавшего из Вологды в Москву самолета. Благодаря действиям пилотов воздушное судно не потерпело крушения. Экипаж развернул самолет и вернулся на взлетно-посадочную полосу.
Ранее в Чите задержали рейс почти на 14 часов. Причиной такой задержки послужило попадание птицы в двигатель воздушного судна.