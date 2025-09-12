NYT: ложное сообшение привело к стрельбе в военно-морской академии в США

Причиной стрельбы в военно-морской академии, расположенной в американском городе Аннаполис, стало ложное сообщение о человеке с оружием. Об этом сообщает газета The New York Times.
После анонимного сообщения о вооружённом человеке внутри кампуса академию временно закрыли. Как рассказали официальные лица, прислал сообщение покинувший академию мичман, находясь в доме своих родителей.
Ложное сообщение об угрозе спровоцировало поток дезинформации в соцсетях и привело к перестрелке. Другой мичман принял полицейского за стрелка и ударил его по голове парадной винтовкой. Правоохранитель в свою очередь выстрелил в мичмана, ранив его в руку.
Оба госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как стабильное. Пострадавшие получают лечение.
Ранее телеканал Fox News сообщал, что выстрелы раздавались внутри общежития военно-морской академии в США.