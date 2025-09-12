На севере Красноярского края действуют два лесных пожара на площади 222 гектара

В Эвенкийском лесничестве на севере Красноярского края зафиксированы два крупных лесных пожара общей площадью 222 гектара.
Как сообщили в региональном лесопожарном центре, очаги возгорания расположены в труднодоступной удаленной местности.
По данным на утро 12 сентября, для тушения пожаров привлечены значительные силы: 170 специалистов и 34 единицы техники. Для авиапатрулирования и доставки сил и средств к местам возгораний запланировано использование 19 воздушных судов.
В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится под постоянным контролем, а угрозы населенным пунктам в настоящее время не существует. Специалисты круглосуточно мониторят развитие пожароопасной обстановки.
Лесоохраные органы призывают жителей края быть предельно осторожными при обращении с огнем в лесных массивах. Напоминаем, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
При обнаружении возгораний в лесу необходимо немедленно сообщать по круглосуточному телефону горячей линии: 8−800−100−94−00. Операторы принимают сообщения о пожарах на всей территории Красноярского края.